Grêmio abre 9ª semana de treinos com realização de testes para a Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ainda sem uma data prevista para o retorno do Campeonato Gaúcho, o elenco do Grêmio iniciou, nesta segunda-feira (29), a 9ª semana de trabalhos físicos. Na apresentação no CT Luiz Carvalhos, jogadores, comissão técnica e funcionários estão passando por uma nova rodada de testes para a Covid-19.

Essa será a quarta vez em que todos que estão trabalhando no CT gremista farão testes para o novo coronavírus. Até aqui, não houve registro de casos positivos desde o reinício dos treinos, à exceção de Diego Souza que teve o diagnóstico, mas ainda quando estava no Rio de Janeiro.

Apesar de iniciar mais uma semana de treinamentos, isso não significa novidades nos trabalhos. Por conta de Porto Alegre seguir na classificação de bandeira vermelha – risco alto, os jogadores apenas podem realizar treinos físicos. Além disso, a curto prazo, não uma data definida para o retorno dos jogos. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta segunda-feira (29), o secretário de Esporte e Lazer do RS, Francisco Vargas, descartou a volta do Campeonato Gaúcho em 19 de julho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

