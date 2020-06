Grêmio Grêmio conclui quarta rodada de testes sem casos positivos para a Covid-19

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Grêmio já aplicou 408 testes entre funcionários e atletas Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio realizou mais uma rodada de testes para a Covid-19 e, mais uma vez, sem a incidência de casos positivos para a Covid-19. Seguindo o protocolo de prevenção, os novos testes foram realizados em atletas e colaboradores do CT Luiz Carvalho.

O imunoteste foi aplicado aos funcionários e jogadores de forma individual, com realização baseada no protocolo de circulação do centro de treinamento. Ao todo, o Grêmio já aplicou 408 testes entre funcionários e atletas. O resultado foi alvo de comemoração pelo departamento médico, que mantém cuidados reapresentação dos atletas, há quase dois meses.

“Mostra que estamos no caminho correto desde que começamos o trabalho há 9 semanas. Seguimos, diariamente, com os protocolos estabelecidos de forma rígida e eficaz”, destacou o médico Paulo Rabaldo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio