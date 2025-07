Grêmio Grêmio confirma nova lesão de Cuellar

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em 6 meses de Grêmio Cuéllar coleciona lesões. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em 6 meses de Grêmio Cuéllar coleciona lesões. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após relatar desconforto no treino da última quinta-feira (10), o Grêmio informou nesta sexta-feira (11) que Cuéllar passou por novos exames de imagem, que diagnosticaram uma lesão grau 1-A no músculo posterior da coxa direita.

Em seis meses de clube, Cuéllar já acumula três lesões musculares. Entre março e abril, o volante ficou fora por 40 dias devido a um edema na coxa esquerda. No total, o colombiano participou de apenas 13 dos 35 jogos do Grêmio na temporada. Sua última aparição foi em 7 de maio, no empate sem gols contra o Atlético Grau, do Peru, pela Copa Sul-Americana — ocasião em que sofreu uma pancada e foi diagnosticado com lesão grau 2-B no músculo solear da perna direita.

O Grêmio vinha preparando a reintegração do atleta para o retorno da temporada e apostava bastante em sua recuperação. Cuéllar participou do jogo-treino contra o Aimoré, no último dia 2, mas acabou sendo ausência na final da Recopa Gaúcha contra o São José, disputada na terça-feira (8).

Na coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes afirmou que a ideia era avançar com o retorno do camisa 6. No entanto, a nova lesão acaba atrasando mais uma vez o processo de recuperação do volante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-confirma-nova-lesao-de-cuellar/

Grêmio confirma nova lesão de Cuellar

2025-07-11