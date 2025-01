Grêmio Grêmio anuncia transferência de Marchesín para o Boca Juniors

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

O Tricolor afirmou que o atleta de 36 anos manifestou desejo em retornar ao seu país natal. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor afirmou que o atleta de 36 anos manifestou desejo em retornar ao seu país natal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio oficializou a venda do goleiro Agustín Marchesín na noite desta terça-feira (21). De acordo com a nota do Tricolor, a proposta do clube argentino foi aceita após as negociações entre as partes, e também a “manifestação do atleta em retornar ao seu país natal”.

O goleiro foi liberado para viajar a Buenos Aires, onde realizará os exames médicos e assinará contrato com seu novo clube. A venda rendeu ao Grêmio 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 9,4 milhões na cotação atual. O negócio é de 100% de lucro para o Tricolor, uma vez que o argentino chegou ao Rio Grande do Sul, no início do ano passado, sem custos vindo do Celta de Vigo, da Espanha, após liberação.

No mercado em busca de um novo titular, o Grêmio negocia com Tiago Volpi, ex-São Paulo, e hoje no Toluca, do México.

Veja nota completa

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que recebeu uma proposta do Club Atlético Boca Juniors pelo goleiro Agustín Marchesín e, após negociações com o clube argentino e a manifestação do atleta em retornar ao seu país natal, alcançou um acordo para a transferência onerosa dos direitos econômicos do atleta.

Marchesín foi liberado para viajar a Buenos Aires, realizar os exames médicos e, se aprovado, assinar contrato com seu novo clube.

O Grêmio agradece ao jogador pela dedicação demonstrada em sua temporada no clube e deseja sucesso nos próximos desafios.”

Grêmio anuncia transferência de Marchesín para o Boca Juniors

2025-01-21