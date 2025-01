Mundo Agora com Trump no poder, cidades dos Estados Unidos se preparam para endurecimento contra imigração

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











As ações – que já estão sendo contestadas na Justiça – podem criar medo e confusão em cidades com grandes populações imigrantes. Foto: Reprodução As ações – que já estão sendo contestadas na Justiça – podem criar medo e confusão em cidades com grandes populações imigrantes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Líderes estaduais e locais em todo o território dos Estados Unidos estão se preparando para uma onda de políticas agressivas de imigração e possíveis deportações em massa que o presidente Donald Trump prometeu promulgar nas horas e dias seguintes à sua posse.

As ações de imigração – que já estão sendo contestadas na Justiça – podem criar medo e confusão em cidades com grandes populações imigrantes, já que todos, desde motoristas de ônibus escolares a gerentes de restaurantes e pastores de igrejas, ficarão se perguntando o que fazer se a Imigração e Alfândega baterem à porta.

Em todo o país, autoridades estaduais e municipais têm se preparado para a inevitável repressão à imigração. E enquanto muitos têm planos em andamento para apoiar comunidades migrantes – e em alguns casos frustrar a fiscalização federal de imigração – outros expressaram apoio entusiasmado às políticas planejadas por Trump.

Brasileiros

Brasileiros residentes de Estados como Massachusetts e Nova Jersey expressam apreensão com o novo mandato de Donald Trump. O clima é de ansiedade, especialmente em relação às políticas migratórias que podem impactar diretamente a comunidade brasileira no país. Muitos destacam que, apesar das promessas de campanha reforçadas na posse, há dúvidas sobre o cumprimento integral dessas medidas.

A deportação de brasileiros dos Estados Unidos ganhou destaque a partir de outubro de 2019, quando Trump, em seu primeiro mandato, intensificou o combate aos imigrantes ilegais. A política foi mantida pelo ex-presidente Joe Biden, do partido Democrata. Durante o governo de Biden, mais de 10,4 mil brasileiros foram deportados, de acordo com a Polícia Federal. A maioria desembarcou em voos fretados no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, região metropolitana da capital mineira.

O Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, é um dos principais polos migratórios para os Estados Unidos. A região é alvo de diversas investigações da Polícia Federal contra coiotes e redes de atravessadores que organizam a imigração ilegal. Em 2020, um terço dos brasileiros deportados era originário de Minas Gerais.

No início de janeiro, mais um voo com 100 deportados aterrissou no aeroporto de Confins, e a expectativa é de que outro chegue ainda neste mês, segundo a Polícia Federal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/agora-com-trump-no-poder-cidades-dos-estados-unidos-se-preparam-para-endurecimento-contra-imigracao/

Agora com Trump no poder, cidades dos Estados Unidos se preparam para endurecimento contra imigração

2025-01-21