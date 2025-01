Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 10 milhões

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

Confira os números sorteados: 07 - 10 - 12 - 15 - 25 - 47.

O sorteio do concurso 2.818 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (21), em São Paulo e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Com o resultado, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 10 milhões. Confira os números sorteados: 07 – 10 – 12 – 15 – 25 – 47.

Com 5 acertos, 88 apostas ganhadoras vão levar pra casa R$ 18.948,77 cada. Enquanto que com 4 acertos, 4.697 apostas vão embolsar R$ 507,16 cada uma. O próximo sorteio da Mega será nesta quinta-feira (23).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

