Grêmio Grêmio aplica goleada no Cruzeiro pelo Gauchão Sub-17

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tricolor vai jogar as quartas de final contra o Novo Hamburgo Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Tricolor vai jogar as quartas de final contra o Novo Hamburgo. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio segue com 100% de aproveitamento na disputa do Campeonato Estadual Sub-17, já classificado com a melhor campanha geral para as quartas de final.

Na tarde deste sábado (27), atuando no estádio Dirceu de Castro, em Cachoeirinha, o Tricolor goleou o Cruzeiro pelo placar de 6 a 0. Os gols do Tricolor foram anotados por Riquelme (2), Emerson (2), Murilo Tramontini e Lucas Camilo.

Com a vitória, o Grêmio somou 21 pontos em sete partidas pelo Grupo A, com 43 gols marcados e somente quatro sofridos. Vai encarar o Novo Hamburgo, quarto colocado no Grupo B. O primeiro jogo será na casa do adversário, no próximo sábado, dia 3. A volta em Eldorado do Sul, será no dia 10.

Escalação: Guilherme Leal; Fernandinho (Kayke Diego), Murilo Tramontini (Kauan Henrique), Lucas Berrutti e Pedro Gabriel (Renato); Lucas Camilo (Anthony) e Artur Junior; Gabriel Gama, Riquelme (Barbosa) e Juninho; Emerson Azevedo (Zortéa).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-aplica-goleada-no-cruzeiro-pelo-gauchao-sub-17/

Grêmio aplica goleada no Cruzeiro pelo Gauchão Sub-17

2023-05-28