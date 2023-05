Inter Inter enfrenta o Bahia no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

O Inter entra em campo novamente neste domingo (28) contra o Bahia pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 16h.

O Inter vem de uma derrota no Grenal, por 3 a 1, no Brasileirão. No momento está em 15º lugar e está com sete pontos. Após vencer na Libertadores da América, o clube gaúcho encerrou um jejum de seis partidas sem vitórias.

Já os baianos vêm de empate com o Goiás, em 1 a 1, e estão no 14º lugar, com a mesma pontuação dos gaúchos.

Provável escalação do Inter

John; Rômulo, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo (De Pena) e Johnny; Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão).

Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Cauly, Thaciano e Ryan; Ademir (Rezende), Everaldo e Biel.

Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem

Árbitro :Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa=RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

