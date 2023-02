Grêmio Grêmio aproveita classificação no Gauchão para preservar titulares

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Renato Portaluppi tem optado pela preservação de Ferreira no Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato tem optado pela preservação de Ferreira no Grêmio — Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na última semana, o Grêmio passou a conviver com alguns desfalques por lesão e desgaste físico. Com o time já classificado à próxima fase do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi pode rodar a equipe e preservar jogadores mais desgastados, pois em duas semanas inicia uma sequência de jogos importantes.

No dia 1º de março, o Grêmio vai encarar o Campinense, na Paraíba, em jogo eliminatório da primeira fase da Copa do Brasil. O empate classifica o Tricolor. Quatro dias depois, a equipe recebe o rival Inter, na Arena, no primeiro clássico Gre-Nal do ano, válido pelo Gauchão.

Em caso de classificação no torneio nacional, a segunda fase ocorre logo em seguida, ainda com data a definir, mas nas semanas dos dias 8 ou 15 de março. Nesta etapa, a disputa também acontece em partida única. Porém, com empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Antes dessa sequência, o time de Renato encara São Luiz e Novo Hamburgo pelo estadual. No primeiro jogo, os reservas serão utilizados, inclusive com possível chance a garotos do sub-20 no banco. No duelo com o Noia, na Arena, também existe possibilidade de preservações para ter os titulares bem fisicamente.

Até o momento, Renato utilizou os titulares nos três primeiros compromissos do ano, contra São Luiz, Caxias e Brasil de Pelotas, preservou contra o São José e engatou mais quatro partidas seguidas, com Esportivo, Aimoré, Juventude e Avenida, com força máxima.

Para facilitar as preservações, o Tricolor já está matematicamente classificado para a semifinal do Gauchão. Em sete rodadas, a equipe tem 100% de aproveitamento e já não pode ser alcançado pelos adversários abaixo do G-4.

No próximo sábado (18), o Tricolor visita o São Luiz, em Ijuí, pela oitava rodada do Gauchão. A partida acontece às 16h30, no Estádio 19 de Outubro.

