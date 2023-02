Grêmio Novos jogadores participam de Tour Especial pela Arena do Grêmio

Suárez, Cristaldo, Vina e João Pedro conheceram o interior da Arena e receberam aula sobre a história do Clube Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Seguindo ação proposta pela nova gestão do Grêmio de integração entre CT e Arena, quatro novos jogadores do Tricolor participaram, na tarde desta quarta-feira (15), de um tour especial pelas dependências do Clube.

Luis Suárez, Franco Cristaldo, Vina e João Pedro foram recepcionados pelo Presidente Alberto Guerra em seu gabinete e conheceram a área administrativa da Arena. Na Tribuna Presidencial, os quatro jogadores receberam um kit de boas-vindas com uma camisa retrô.

Na sequência, acompanhados pela equipe da Arena do Grêmio Tour e pelos responsáveis pelo acervo histórico gremista, eles ingressaram no Museu do Grêmio – Hermínio Bittencourt onde vivenciaram uma experiência única de imersão à história do Clube.

Ficaram conhecendo a origem dos principais troféus, dos uniformes, dos estádios e dos personagens que deixaram seus nomes marcados no coração dos torcedores. O ponto que mais chamou a atenção foi o setor destinado ao técnico Renato Portaluppi.

O grupo seguiu o passeio pela área do Conselho Deliberativo finalizando no auditório, onde são realizadas as reuniões do CD e as entrevistas coletivas após os jogos do Tricolor na Arena.

“É importante que a gente mostre aos novos atletas a grandeza deste Clube. Para que eles conheçam bem nossa história vencedora, nossas origens, nossas conquistas, nossos ídolos, a razão do amor da nossa torcida. Para que tenham ciência da responsabilidade que é vestir essa camisa, pois estão representando milhares e milhares de pessoas”, destacou o presidente Alberto Guerra.

