Inter Inter realiza treino com trabalhos físicos e táticos para enfrentar o São José-POA no Gauchão

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

A partida está marcada para esta quinta-feira (16), às 21h30, no estádio Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter trabalha forte para o próximo duelo no Campeonato Gaúcho. Na manhã desta terça-feira (14), a equipe treinou no CT Parque Gigante e completou o segundo trabalho da semana mirando o confronto com o São José-POA. A comissão técnica comandou atividades físicas e táticas no gramado.

O treinador Mano Menezes abriu a primeira parte do treinamento para a imprensa. Os jogadores realizaram o aquecimento com o preparador Jean Carlo Lourenço. Depois, já com portões fechados, o técnico comandou um treino tático de construção ofensiva, ajustando detalhes de posicionamento da equipe.

Ainda resta um dia de preparação para o grupo colorado antes de encarar o São José. A partida está marcada para esta quinta-feira (16), às 21h30, no estádio Beira-Rio, pela oitava rodada do Gauchão.

