Grêmio Grêmio avalia novo empréstimo e futuro de Carballo permanece em aberto

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Desde que retornou ao Grêmio, Felipe Carballo ainda não foi sequer relacionado para uma partida. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Desde que retornou do New York Red Bulls, o volante Felipe Carballo ainda não foi aproveitado pelo Grêmio e pode ser novamente emprestado. Segundo a imprensa internacional, o uruguaio está próximo de voltar à Major League Soccer (MLS), desta vez para defender o Portland Timbers.

A informação foi inicialmente divulgada pelo perfil Tiempo Extra Uruguay e confirmada pelo jornalista Tom Bogert, especialista no mercado de transferências da MLS. Ambos apuraram que o camisa 20 deve ser emprestado ao Portland Timbers até dezembro de 2026, com opção de compra ao final do vínculo.

Carballo atuou por uma temporada no New York Red Bulls, onde disputou 26 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Apesar do desempenho, o clube norte-americano optou por não exercer a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo.

No início, Mano Menezes chegou a afirmar em entrevista coletiva, no dia 8 de julho, que pretendia utilizar o jogador. No entanto, mesmo treinando regularmente no CT Luiz Carvalho desde o dia 10 do mês passado, Carballo sequer foi relacionado para alguma partida.

Outro obstáculo para sua utilização é o limite de nove estrangeiros por jogo. Atualmente, o elenco tricolor conta com 12 atletas estrangeiros: Balbuena, Kannemann, Cuéllar, Villasanti, Cristaldo, Monsalve, Pavón, Cristian Olivera, Aravena, Amuzu, Braithwaite e o próprio Carballo.

