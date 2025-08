Brasil Maior apreensão do País: motorista preso com R$ 60 milhões em ouro é empresário

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A apreensão dos 103 Kg de ouro foi a maior feita pela PRF em todo o País. Foto: Reprodução A apreensão dos 103 Kg de ouro foi a maior feita pela PRF em todo o País. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os 104 kg de ouro apreendidos em ação histórica da Polícia Rodoviária Federal em Boa Vista (RR) estavam com o empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos. Ele dirigia uma Hilux ano 2024 quando foi preso. O minério foi avaliado em R$ 61 milhões pela cotação atual do Banco Central.

Natural de Rondônia, ele tem uma empresa varejista de artigos de vestuário e acessórios. Quando foi abordado pela PRF, disse ser fiscal de obras e afirmou que havia saído de Manaus para verificar uma construção, mas não soube informar o nome ou o endereço da obra que seria fiscalizada. Ao chegar à PF, não disse mais nada. Ele foi acompanhado por dois advogados desde o momento da abordagem até o procedimento na polícia.

A apreensão dos 103 Kg de ouro foi a maior feita pela PRF em todo o País. As barras de ouro estavam escondidas em fundo falso no painel e em outros compartimentos da caminhonete, como no porta-objetos.

Bruno dirigia a caminhonete quando foi parado pela PRF na altura da ponte dos Macuxis, na BR-401, por volta de meio dia. No veículo também estavam a esposa e o filho do motorista, de 9 meses.

Durante a abordagem, Bruno apresentou sinais de nervosismo com a entrevista dos agentes da PRF. Eles suspeitaram de inconsistências na documentação apresentada por ele e decidiram fazer uma busca mais detalhada. Foi então que localizaram as barras de ouro escondidas – a maior parte estava no painel do carro.

“Fizemos a abordagem e, ao verificar o interior do carro, percebemos sinais de que algumas partes haviam sido mexidas. Isso nos levou a aprofundar a inspeção. Esses veículos geralmente fazem parte de rotas já mapeadas, mas a PRF está sempre patrulhando e utilizando técnicas policiais para identificar comportamentos suspeitos. Foi o caso dessa abordagem”, explicou o agente da PRF, Rodrigo Magno.

A apreensão dessa quantidade de ouro foi a maior feita pela PRF no estado. A segunda foi de 21 kg de ouro ilegal em barras, em junho de 2024. À época, duas pessoas foram presas. Elas estavam com 33 barras.

“A gente sabe que em Roraima é a maior apreensão. Apesar de ter várias ocorrências com ouro em garimpo, essa é a maior apreensão de ouro até agora”, informou Rodolfo Magno.

O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação. Ainda não se sabe a origem nem o destino do ouro. A caminhonete, uma Hilux ano 2024, não estava registrada em nome do motorista preso. A PRF não divulgou a quem pertence o veículo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/motorista-preso-com-r-60-milhoes-em-ouro-e-empresario/

Maior apreensão do País: motorista preso com R$ 60 milhões em ouro é empresário

2025-08-05