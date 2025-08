Porto Alegre Mais de 630 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, de acordo com o horário de atendimento de cada local. Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre tem 634.279 pessoas vacinadas contra gripe neste ano. Do total, 192.009 foram feitas em pessoas com mais de 60 anos, 36.821 em crianças e 2.806 em gestantes. A cobertura vacinal, que é calculada nesses três grupos prioritários, é de 58,63%. O maior índice de cobertura está entre pessoas idosas: 62,26%. Crianças entre seis meses e seis anos têm 48,17% de cobertura vacinal e gestantes, 27,38%.

A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% das pessoas desses grupos com maior risco e complicações pelos vírus influenza, causadores da gripe. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, de acordo com o horário de atendimento de cada local.

Sarampo

De acordo com o balanço da Secretaria de Saúde divulgado nesta terça-feira (5) desde 23 de junho foram feitas 7.198 doses de vacinas dupla, tríplice ou tetraviral, que garantem proteção contra o sarampo. A data de 23 junho marca o início da campanha para intensificar a vacinação contra o sarampo em 35 municípios gaúchos. A campanha prossegue até 23 de setembro. Depois desse prazo, a Secretaria de Saúde manterá a oferta para o calendário de rotina.

A intensificação consiste em aplicar a chamada dose zero em bebês de seis meses a 11 meses, aumentar a vacinação da população não vacinada e revisar e atualizar a condição vacinal de pessoas que trabalham nas áreas da Saúde e da Educação. Os municípios escolhidos são de fronteira e da serra, além da Capital.

Neste ano nove países confirmaram casos da doença neste ano, sendo oito nas Américas – cinco deles na América Latina: Bolívia, Argentina, Peru, Costa Rica, Brasil, além de Canadá, México, Estados Unidos e Belize. Pessoas com viagem marcada para esses países devem avaliar seu histórico vacinal. A confirmação de casos em países vizinhos aumenta o risco de reintrodução do vírus da doença no território brasileiro.

A vigilância epidemiológica de Porto Alegre recebeu 46 notificações de suspeita de sarampo em 2025. Seis são de pessoas que moram fora da cidade. Entre as 40 suspeitas de residentes, 31 foram descartadas, oito continuam em investigação epidemiológica e um caso da doença foi confirmado na cidade, de uma pessoa com histórico de viagem aos Estados Unidos.

