Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Atualmente no Al-Gharafa, do Qatar, Pedro Martins, de 53 anos, soma trabalhos por clubes portugueses, como Rio Ave e Vitória SC, além do Olympiacos Foto: Reprodução Atualmente no Al-Gharafa, do Qatar, Pedro Martins, de 53 anos, soma trabalhos por clubes portugueses, como Rio Ave e Vitória SC, além do Olympiacos (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Vivendo um momento delicado com o técnico Renato Portaluppi, o Grêmio está avaliando nomes para, eventualmente, substituir o seu atual treinador na próxima temporada. O treinador português Pedro Martins é visto com bons olhos pela alta cúpula gremista. As informações são do TNT Sports.

Atualmente no Al-Gharafa, do Qatar, Pedro Martins, de 53 anos, soma trabalhos por clubes portugueses, como Rio Ave e Vitória SC, além do Olympiacos, clube que comandou da temporada de 2018/19 até 2022/23.

No clube grego, fez seu melhor trabalho e foi campeão da Liga Grega por três temporadas, além de ter vencido uma Copa da Grécia.

Não existe nenhuma negociação pela troca de treinador neste momento, mas o nome do português é visto com bons olhos caso haja uma mudança no comando da equipe.

