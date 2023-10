Geral “Enem dos Concursos”: número de vagas sobe para 6.640 em 21 órgãos; veja a lista completa

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Ao todo, 21 órgãos e entidades ligadas ao governo federal participarão do novo modelo. Foto: Divulgação/EBC Ao todo, 21 órgãos e entidades ligadas ao governo federal participarão do novo modelo. (Foto: Divulgação/EBC) Foto: Divulgação/EBC

O Concurso Nacional Unificado terá, ao todo, 6.640 vagas. O número aumentou após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) aderir à iniciativa, com a abertura de concorrência para 50 vagas ao cargo de pesquisador-tecnologista em informações e avaliações educacionais.

Com a adesão do Inep, 21 órgãos e entidades ligadas ao governo federal participarão do novo modelo. De acordo com o Decreto 11.722/2023, o concurso nacional será realizado em um modo conjunto para seleção de candidatos a cargos públicos efetivos, de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, além de autarquias e fundações federais.

Neste modelo inédito no Brasil, as provas serão aplicadas simultaneamente, em 179 municípios, de todos os estados e no Distrito Federal. A escolha das localidades considerou a densidade populacional, o raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas.

De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o novo modelo democratiza o acesso ao serviço público.

“A gente tem certeza que, ao fazer em mais cidades, o Estado brasileiro vai ter mais diversidade, vai captar pessoas excelentes, vai descobrir pessoas que, infelizmente, não têm recursos suficientes para viajar, mas que são pessoas maravilhosas para estar dentro do serviço público brasileiro”.

A publicação do edital do Concurso Nacional Unificado, no Diário Oficial da União, está prevista para até 20 de dezembro.

No momento da inscrição, os interessados deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis no concurso. Depois desta escolha, o candidato deverá indicar seu cargo/carreira, por ordem de preferência entre as vagas disponíveis, no bloco escolhido.

Os candidatos vão pagar uma única taxa de inscrição e concorrer a várias vagas dentro de uma mesma área de atuação.

Já a prova deve ser aplicada em 25 de fevereiro de 2024. Neste dia, serão realizadas as provas objetivas com matriz comum a todos os candidatos; provas específicas e dissertativas, por área de atuação governamental.

Os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até abril do próximo ano. Em seguida, entre os próximos junho e julho, o ministério planeja o início dos cursos de formação.

Órgãos e vagas do Concurso Nacional Unificado:

FUNAI 502

INCRA 742

MAPA 520

MGI e transversais 1480

MS 220

MTE 900

ANTAQ 30

MDIC 110

PREVIC 40

ANEEL 40

ANS 35

IBGE 895

MJSP 130

MCTI 296

MINC 50

AGU 400

MEC 70

MDHC 40

MPI 30

MPO 60

INEP 50

Total: 6.640

