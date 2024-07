Grêmio Em Caxias do Sul, Grêmio vence o Operário por 3 a 1 e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Com o resultado, o Tricolor avança para a próxima fase da competição. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em partida disputada na manhã desse domingo (14) no Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio venceu o Operário-PR por 3 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo entre os times havia terminado em 0 a 0. A equipe comandada por Renato Portaluppi volta a campo na quarta-feira (17) para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O sorteio dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024 será na próxima terça-feira (16). As partidas serão disputadas nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. O Grêmio foi o último a garantir a vaga nas oitavas e se junta aos classificados São Paulo, CRB, Bahia, Palmeiras, Goiás, Atlético-MG, Atlético-GO, Fluminense, Red Bull Bragantino, Vasco, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Athletico-PR e Juventude.

O jogo

Até a metade do primeiro tempo, o duelo foi de poucas emoções. O zagueiro Joseph cometeu pênalti em Kannemann, que Pavón cobrou, abrindo o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Pouco tempo depois, Ronaldo aproveitou o cruzamento de Sávio na área e fez o gol de cabeça que empatou o jogo.

Mas a alegria do Fantasma durou pouco, já que o Grêmio voltou a ficar à frente do placar dois minutos após sofrer o empate, quando Galdino recebeu após boa lance de Soteldo e tocou na saída de Rafael Santos.

Logo após, Pedro Lucas perde a bola que termina em gol de Gustavo Nunes aos oito minutos do segundo tempo.

O Operário chegou ao ataque aos 19 minutos, Marco Antonio cruzou na área gremista, e o zagueiro Willian Machado cabeceou, obrigando Marchesín a fazer uma grande defesa.

Já aos 37 minutos, em jogada que começou no lado esquerdo com Gustavo Nunes, o atacante tocou pro meio para Carballo, que dominou e chutou de fora da área, mas a bola foi por cima do gol do time paranaense.

Na sequência, em cobrança de falta, Rodrigo Rodrigues chutou forte no meio do gol, mas Marchesín se esticou todo e fez uma grande defesa.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín, Fábio, Geromel, Kannemann, Mayk; Pepê (Carballo), Villasanti, Edenílson (Gustavo Nunes); Pavón (Nathan), Everton Galdino (Du Queiroz), Soteldo (Dodi). Técnico: Renato Portaluppi.

– Operário-PR: Rafael Santos, Sávio, Joseph, Willian Machado, Pará, Jacy (Vinícius Diniz), Índio, Pedro Lucas (Marco Antonio), Rodrigo Rodrigues (Maxwell), Felipe Augusto (Marcelo Cirino); Ronaldo (Guilherme Pira). Técnico: Rafael Guanaes.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC).

2024-07-14