Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

O jovem de 21 anos não deu chances ao veterano. (Foto: Reprodução)

O espanhol Carlos Alcaraz conquistou, neste domingo (14), o bicampeonato de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada 2024, ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic. A expectativa era de um jogo longo, com quase cinco horas, como foi a decisão do ano passado. Mas o que se viu em quadra foi um passeio do espanhol Carlos Alcaraz contra o sérvio Novak Djokovic, e a vitória por 3 a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 7/6, em pouco mais de duas horas de jogo. O jogador de 21 anos chega ao quarto título de Grand Slam na carreira – Us Open 2022, Wimbledon 2023/24 e Roland Garros 2024.

O resultado pouco altera o ranking mundial. Novak Djokovic segue como vice-líder, enquanto Alcaraz é o terceiro. A lista é liderada pelo italiano Jannik Sinner, que foi eliminado nas quartas de final de Wimbledon. Os dois vão jogar, dentro de duas semanas, as Olimpíadas de Paris, a primeira da carreira de Alcaraz, e a quinta de Djokovic. O sérvio, porém, ainda não tem a medalha de ouro.

O primeiro set foi dominado por Alcaraz desde o início. O espanhol teve 87% de aproveitamento dos pontos com o primeiro saque e, por isso, só cedeu uma oportunidade de quebra ao sérvio. Por outro lado, Djokovic falhou muito nas subidas na rede – ganhou apenas quatro dos doze pontos que tentou – e teve aproveitamento apenas de 55% dos pontos com o primeiro saque. 6/2 para o espanhol em pouco mais de meia hora.

Na segunda parcial, Alcaraz seguiu no embalo e quebrou o saque do rival logo no início. Aos poucos, o sérvio entrou no jogo, mas o espanhol se mantinha muito firme nos games de saque. Com 4 a 2 no placar, Alcaraz conseguiu mais uma quebra e encaminhou o fim do set, que terminou 6/2. Nenhuma chance de quebra para Djokovoic, que seguiu com um péssimo aproveitamento de pontos no segundo saque (33%). Alcaraz ganhou 86% no primeiro saque.

No terceiro set, Djokovic começou colocando pressão no saque de Alcaraz, com 0/30 no placar. Mas o espanhol cravou ótimos saque e, variando muito os golpes, conseguiu fechar o game. Na sequência, teve três break points no saque do rival, não concluiu, e Djokovic, pela primeira vez na partida, soltou um grito de vibração. No 4/4, Alcaraz fez um game perfeito, conseguiu a quebra e sacou para o jogo. Mas ali, o sérvio salvou três match points, saiu de um 0/40 e quebrou o serviço, empatando em 5 a 5. Depois de um game para cada, tie-break. O desempate foi equilibrado, mas por duas vezes Alcaraz esteve com um mini-break. Com dois match points, conseguiu um belo saque e fechou 7/4.

