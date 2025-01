Grêmio Grêmio avança nos preparativos para sua estreia no Gauchão de 2025

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Tricolor gaúcho encara o Brasil de Pelotas às 22h desta quarta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O grupo de atletas do Grêmio realizou na manhã dessa segunda-feira (20) uma nova sessão de trabalhos no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, avançando nos preparativos para a estreia no Campeonato Gaúcho de 2025, no qual o clube buscará um inédito oitavo título consecutivo. A partida está marcada para as 22h desta quarta-feira (22), fora de casa, contra o Brasil de Pelotas.

A programação do dia teve em sua abertura um aquecimento orientado pelos preparadores físicos Hugo Roldán e Rogerio Dias. Os atletas cumprindo estações específicas para realizar movimentos de arranque e mudança de direção. Em quadrantes, eles trabalharam jogadas de rápida circulação de bola, para exercitar a troca de passes sob pressão. Enquanto isso, os goleiros foram submetidos a atividades específicos com o treinador Mateus Famer.

Logo depois, todos passaram ao campo aberto para um treinamento tático, sob comando do técnico Gustavo Quinteros (que estreará na casamata do Tricolor gaúcho no confronto dessa quarta), com o apoio de seus auxiliares Miximiliano Quezada, Leandro Desábato, Rodrigo Quinteros e James Freitas. Na atividade já foram projetados detalhes para o duelo. A equipe tem pela frente mais um coletivo na manhã desta terça-feira (21), antes do deslocamento da delegação para a cidade no Sul do Estado.

