Futebol Grêmio busca o hexacampeonato do Gauchão com Suárez no comando e Arena lotada

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tricolor de Porto Alegre terá mais de 45 mil pessoas no estádio para a decisão do estadual neste sábado Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor de Porto Alegre terá mais de 45 mil pessoas no estádio para a decisão do estadual neste sábado (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agora é decisão. Neste sábado (8), Grêmio e Caxias se enfrentam em Porto Alegre, às 16h30min, pela segunda partida da final do Campeonato Gaúcho de 2023. Com o empate na partida de ida, no estádio Centenário, quem vencer o duelo nesta tarde ficará com o título, em caso de novo empate a definição do campeão vai para as penalidades.

Jogando em casa, com mais de 45 mil torcedores empurrando equipe em campo, e com Luis Suárez no ataque, o Grêmio busca entrar para a história na temporada de 2023. Em caso de título, o time de Renato Portaluppi chegará na sexta conquista estadual seguida, feito que não acontece desde 1990. Contudo, o treinador prega respeito pelo adversário neste momento de final.

“Acho que as duas equipes chegam por méritos. O trabalho do Thiago está aí para ver, não perdeu do Inter. Se o Caxias chega é por mérito. Não existe mais favoritismo, dentro do campo são 11 contra 11, os dois vão encontrar dificuldades. Estou feliz pelo meu grupo estar na final, tudo pode acontecer”, comentou o treinador do Grêmio na coletiva sobre a decisão estadual.

“Fizemos dois grandes jogos com o Caxias. O diferencial é que dessa vez não vamos enfrentar o Caxias em Caxias, será nos nossos domínios para 50 mil pessoas. Com todo respeito, temos a nossa torcida, conhecemos o campo, é algo a nosso favor. No momento, é o nosso diferencial”, completou Renato.

Luis Suárez

O time gremista aposta suas fichas em Luis Suárez. O atacante uruguaio já foi decisivo na final da Recopa Gaúcha, jogo que marcou sua estreia com a camisa do Grêmio no estádio da equipe, com três gols. Até o momento, Suárez entrou em campo com a camisa do tricolor gaúcho em 14 oportunidades e marcou dez gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/gremio-busca-o-hexacampeonato-do-gauchao-com-suarez-no-comando-e-arena-lotada/

Grêmio busca o hexacampeonato do Gauchão com Suárez no comando e Arena lotada

2023-04-08