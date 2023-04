Inter Inter fecha treinamento pensando no confronto contra o CSA pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Para a partida contra o CSA, Mano Menezes terá desfalque na lateral com a lesão de Bustos Foto: Ricardo Duarte/Inter O Inter volta a campo nesta terça-feira (11) contra o CSA pela Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pensando no confronto da Copa do Brasil, contra o CSA, o técnico Mano Menezes fechou o treinamento deste sábado (8). As atividades aconteceram no CT Parque Gigante sem acesso aos jornalistas.

Mano já possui problemas para o jogo contra o CSA. O lateral Fabricio Bustos irá desfalcar o Inter por quatro semanas. O jogador teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita e não poderá atuar nos gramados por um mês.

O argentino apresentou o problema no final da partida contra o Independiente Medellín, na terça-feira (4), na primeira rodada da Libertadores da América. Após o retorno a Porto Alegre, ele fez exames e teve a lesão confirmada.

Na terça-feira (4), o clube gaúcho apenas empatou contra o Independiente Medellín na estreia da Libertadores. A partida aconteceu na Colômbia, no estádio Atanasio Girardot. O Colorado volta aos gramados nesta terça-feira (11), às 20h, no estádio Beira-Rio, pela Copa do Brasil.

2023-04-08