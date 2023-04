“Fico feliz em poder retribuir o carinho do torcedor. Me criei no Grêmio. Como jogador ganhei alguns títulos, como treinador também. Tenho comigo a palavra “ganhar”. O cara que almeja algo na vida tem que pensar grande. Tem que fechar sempre com chave de ouro, e numa competição é o título”, disse Renato.

No gramado, Renato começou nas categorias de base do clube e a primeira passagem no profissional aconteceu entre 1980 e 1986. Após isso, vestiu novamente a camisa do Grêmio em 1991, e em 1995 participou de uma partida da Copa dos Campeões Mundiais.