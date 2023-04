Inter Técnico Eduardo Coudet revela os motivos que o levaram a sair do Inter

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Argentino pediu demissão em novembro de 2020 Foto: Reprodução O Argentino pediu demissão em novembro de 2020 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após três temporadas, o ex-técnico do Inter, Eduardo Coudet, revelou em entrevista coletiva os motivos da sua saída do Colorado no ano de 2020. O argentino pediu demissão em novembro daquela temporada, quando era o líder do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da Libertadores e quartas de finais da Copa do Brasil.

Atualmente, Coudet é treinador do Atlético-MG. Durante a última quinta-feira (06), após a partida contra o Libertad, do Paraguai, em jogo válido pela Libertadores, o treinador citou o Inter devido ao seu desabafo contra a diretoria do Galo.

Durante a entrevista, o técnico foi perguntado sobre a situação que estava vivendo no clube mineiro era parecida com a que viveu em Porto Alegre. No mesmo momento, o treinador interrompeu o jornalista e revelou pela primeira vez o real motivo de sua saída.

O motivo então era que, durante as eleições, o presidente do Inter, na época, Marcelo Medeiros afirmou que não faria mais nada além de acompanhar o elenco, o que levou Coudet a pedir a contratação de dois reforços para brigar pelo título. No entanto, o presidente recusou o pedido, e Coudet concluiu que não poderia extrair mais do elenco e pediu demissão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/tecnico-eduardo-coudet-revela-os-motivos-que-o-levaram-a-sair-do-inter/

Técnico Eduardo Coudet revela os motivos que o levaram a sair do Inter

2023-04-08