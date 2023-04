Grêmio Grêmio e Caxias decidem o Campeonato Gaúcho neste sábado, na Arena; acompanhe

8 de abril de 2023

Se o Grêmio vencer será hexacampeão. Caso o Caxias vença, será o segundo clube a ser bicampeão gaúcho fora a dupla GreNal Foto: Rádio Grenal Se o Grêmio vencer será hexacampeão. Caso o Caxias vença, será o segundo clube a ser bicampeão gaúcho fora a dupla GreNal (Foto: Rádio Grenal) Foto: Rádio Grenal

Grêmio e Caxias entram em campo neste sábado (08) pela segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece a partir das 16h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor e o Grená se enfrentam pela quarta vez na final do estadual na história. As duas equipes empataram o jogo de ida em 1 a 1, no dia 1º, em Caxias do Sul. Portanto, quem vencer levará o título. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

O Grêmio luta para manter a hegemonia regional. Com Suárez, Renato e seus companheiros buscam o terceiro hexacampeonato gaúcho na história do clube. Além disso, se ganhar esse título, mantém a moral do elenco para o resto da temporada.

Já o Caxias entra em campo buscando o bicampeonato gaúcho – o segundo de uma equipe do Interior em 85 anos. Além do feito inédito, o time grená poderá conquistar o título com uma grande invencibilidade num pequeno número de jogos na comparação com 2000.

Escalação do Grêmio

Adriel; João Pedro; Bruno Alves; Kannemann; Reinaldo; Villasanti; Carballo; Cristaldo; Bitello; Vina e Suárez

Técnico do Grêmio: Renato Portaluppi

Escalação do Caxias

Bruno; Marcelo Ferreira; Fernando Fonseca; Dirceu; Dudu Mandai; Guedes; Marlon; Peninha; Diego Rosa; Jean Dias; Eron

Técnico do Caxias: Thiago Carvalho

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente: Rafael da Silva Alves

Assistente: Jorge Eduardo Bernardi

Quarto árbitro: Francisco Soares Dias

