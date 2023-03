Esporte Grêmio busca vitória sobre o Ypiranga por dois gols de diferença neste sábado

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Atletas estão focados na semifinal do Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A tarde desta quinta-feira (23) foi dedicada ao trabalho tático e muita movimentação entre os setores no CT Luiz Carvalho. Sob o comando o técnico Renato Portaluppi, os atletas puderam variar as jogadas que serão executadas no confronto deste sábado (25), às 16h30, na Arena do Grêmio.

Valendo uma vaga na final, o Tricolor precisará vencer o Ypiranga por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou um gol e levar a decisão para os pênaltis.

Os atletas iniciaram os trabalhos desta quinta-feira com aquecimento na academia, que se estendeu para o campo sob o comando do preparador físico Reverson Pimentel. Logo depois, a comissão técnica pode organizar um exercício de movimentação entre os setores, com toque de bola rápido e finalizar em uma atividade tática.

A equipe retorna aos treinamentos nesta sexta-feira, em atividade fechada. Após os exercícios, o técnico Renato concederá uma entrevista coletiva na sala de imprensa do CT.

Gurias gremistas

O Grêmio está pronto para encarar o Bahia, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro A1. Em busca de mais três pontos na competição, as gurias gremistas enfrentam o time de Salvador, neste sábado (25), às 18h, no Estádio de Pituaçu.

Para isso, a comissão técnica organizou uma semana de atividades intensas. O técnico Felipe Endres realizou ajustes mais minuciosos na equipe, trabalhando tanto tecnicamente como taticamente. Treinos de troca de passes, posicionamento, movimentação, jogadas de bola parada e situações de jogo estiveram na rotina nesta reta final da preparação.

As gurias gremistas ocupam atualmente a 8ª posição na tabela, com sete pontos e as donas da casa estão na 10ª colocação, com 4 pontos somados.

