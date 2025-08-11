Segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025
Léo Pereira, ex-jogador do Grêmio, foi o grande destaque da partida ao contribuir com a assistência para o gol da vitóriaFoto: Paulo Paiva/Sport
O Grêmio viveu mais uma noite frustrante no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Sport, neste domingo (10), na Arena, em Porto Alegre, pela 19ª rodada. O resultado ampliou a crise no clube gaúcho, que encerrou o primeiro turno em posição delicada na tabela e sob forte pressão interna e externa.
O gol da vitória pernambucana foi marcado por Matheusinho, aos cinco minutos do segundo tempo, após assistência de Léo Pereira — ex-atleta do próprio Grêmio. O atacante de 25 anos, que atuou pelo Tricolor entre 2020 e 2021, foi o destaque da partida, atormentando o lado direito da defesa gremista durante os 90 minutos.
Dispensado pelo Grêmio após o rebaixamento para a Série B em 2021, Léo Pereira reencontrou o ex-clube em grande estilo. Além da assistência, foi o principal responsável por explorar as fragilidades defensivas da equipe, especialmente no setor ocupado por Camilo, volante improvisado na lateral direita.
Mano Menezes reconheceu a dificuldade gremista em conter o atacante e admitiu que essa foi a principal jogada do adversário. A atuação de Léo escancarou a falta de alternativas defensivas e a vulnerabilidade tática do time.
“Respeito muito a equipe do Grêmio. Tive uma bela passagem por aqui. Era um momento em que a gente precisava vencer. Graças a Deus pude dar uma assistência”, disse Léo Pereira após o jogo.
Com o resultado, o Grêmio permanece na 15ª colocação, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, e com um jogo a mais que o Vasco, 17º colocado. A atuação apática diante do lanterna acendeu o sinal de alerta entre torcedores e dirigentes.
Mano Menezes, mesmo respaldado pela diretoria, admitiu que o trabalho estagnou e que pode deixar o cargo caso a equipe não apresente evolução imediata. A falta de solidez defensiva e de criatividade ofensiva preocupa, e o clima no vestiário é de tensão.
O próximo compromisso será decisivo para o futuro do treinador e para as pretensões do clube na temporada. A cobrança por resultados é cada vez maior — e o tempo, cada vez menor.