Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que o comportamento de Eduardo Bolsonaro nos EUA “não pode ser admitido”

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados (foto), o parlamentar atua para causar “danos” ao Brasil e não age conforme as atribuições de um deputado Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Segundo presidente da Câmara, parlamentar atua para causar “danos” ao Brasil e não age conforme as atribuições de um deputado Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira (11) que é contrário às ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos e, segundo Hugo, articula “danos” ao Brasil.

“Não posso concordar com um parlamentar que está trabalhando fora do seu país de origem para que medidas cheguem ao seu país de origem com danos. Isso não pode ser admitido, nós temos uma posição contrária a esse tipo de comportamento, o deputado poderia estar defendendo o que acredita, o Bolsonaro, mas não o seu país sendo prejudicado”, disse em entrevista à Veja.

Segundo Hugo, Eduardo Bolsonaro não age conforme as atribuições de um congressista brasileiro e, mesmo nos EUA, “será tratado como qualquer outro parlamentar”.

Em março, o deputado solicitou afastamento do cargo por 120 dias por “interesses pessoais” e outros dois dias para “tratamento de saúde”. Desde então, está nos EUA, onde diz atuar em busca de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O prazo da licença terminou em 20 de julho. Com isso, Eduardo começa a receber faltas não justificadas caso não retorne ao Brasil, o que pode resultar na perda do mandato.

Na última sexta-feira (8), o deputado declarou que avalia deixar o PL (Partido Liberal) por falta de apoio e insatisfação com a legenda, incluindo a desaprovação de projetos para beneficiar brasileiros que estão no exterior.

“Não estou satisfeito com o partido. Eu deixei claro isso para [o presidente do partido] Valdemar [Costa Neto]. O partido não ajuda em nada. Hoje, não penso em sair. Mas até março [de 2026] posso avaliar para sair.” “Gostaria de colocar projetos em prática, como incentivar brasileiros que vivem fora do Brasil a tirar o título de eleitor. Mas o Partido Liberal não apoia”, destacou.

