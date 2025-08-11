Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Mesmo com aproximadamente 50 torcedores a bordo, o incidente não deixou feridos

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Mesmo com aproximadamente 50 torcedores a bordo, o incidente não deixou feridos. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Na noite deste domingo (10), um ônibus com cerca de 50 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O grupo retornava para São João del Rei após assistir ao jogo contra o Santos, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do susto, não houve feridos.

Segundo relatos de passageiros nas redes sociais, o incêndio começou no motor, na parte traseira do veículo. Um dos torcedores contou que estava conversando com outros ocupantes quando o motorista pediu que todos descessem “sem apavorar”. O coletivo foi rapidamente evacuado, e os passageiros seguiram viagem em outro ônibus.

O veículo foi completamente consumido pelas chamas e ficou às margens da rodovia, no trecho do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. O trânsito precisou ser bloqueado na pista da direita, sentido Sul, até que o fogo fosse controlado. As chamas atingiram a fiação elétrica da rodovia, deixando sete clientes da Cemig sem energia. A empresa informou que o abastecimento deve ser normalizado ainda nesta segunda-feira (11).

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas com nove militares e utilizou cerca de 16 mil litros de água. Segundo os bombeiros, havia risco de explosão durante a operação. O motorista relatou que o incêndio começou de forma repentina e sem indícios de ação criminosa. Ele só percebeu o fogo após ser alertado por outro condutor que trafegava pela rodovia.

Quando os bombeiros chegaram ao local, todos os ocupantes já estavam fora do ônibus. Após o controle do incêndio, um guincho da concessionária retirou o veículo para liberar o tráfego. Serragem foi jogada na pista para evitar derrapagens.

Apesar do prejuízo material, o episódio terminou sem vítimas e com rápida resposta das autoridades. O caso serve de alerta para a importância da manutenção preventiva de veículos e da atuação ágil em situações de emergência.

