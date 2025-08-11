Inter Explosão de talento: Ricardo Mathias brilha no ataque do Inter

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Com a melhor média de gols por 90 minutos, Ricardo Mathias lidera a artilharia proporcional do Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino pelo Brasileirão, no último sábado (9), Ricardo Mathias não apenas garantiu os três pontos para o Inter, como também se consolidou como o atacante mais efetivo do clube em 2025. Aos 19 anos, o camisa 49 soma quatro gols em apenas 466 minutos jogados na temporada — uma média de um gol a cada 116 minutos, superior à de nomes consagrados como Rafael Borré e Enner Valencia.

A atuação contra o Bragantino impressionou o técnico Roger Machado, que indicou em coletiva pós-jogo que o jovem deve ser titular na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (13), pelas oitavas de final da Libertadores.

“O Ricardo tem mostrado maturidade e eficiência. É natural que ganhe mais espaço”, afirmou Roger. Apesar de ter iniciado apenas quatro dos 12 jogos que disputou em 2025, Ricardo Mathias tem aproveitado cada minuto em campo. No Brasileirão, foram 268 minutos e três gols — uma média de um gol a cada 89 minutos. Mesmo com uma lesão que o tirou de parte da partida contra o Sport, o jovem atacante tem se mostrado decisivo sempre que acionado.

Confira os jogos em que foi titular:

Copa do Brasil: 90 minutos contra o Maracanã

Libertadores: 62 minutos contra o Nacional-URU

Brasileirão: 85 minutos contra o Mirassol, 24 contra o Sport e 70 minutos contra o Bragantino

Nos demais 89 minutos, entrou ao longo das partidas e manteve a eficiência.

A ascensão de Ricardo contrasta com a baixa produtividade do restante do setor ofensivo. Dos 53 gols marcados pelo Inter em 2025, apenas 24 vieram dos atacantes — menos da metade. O artilheiro da equipe é Alan Patrick, com 14 gols, sendo oito de pênalti.

Entre os atacantes mais experientes, Valencia tem a segunda melhor média geral (1 gol a cada 213 minutos), mas não balança as redes desde abril. Vitinho e Carbonero vêm logo atrás, enquanto Rafael Borré, titular desde a pausa para o Mundial de Clubes, aparece com a pior média entre os principais nomes: um gol a cada 286 minutos.

Comparativo de desempenho dos atacantes

Atacante Minutagem Total Gols Média Geral Minutagem no BR Gols no BR Média no BR Ricardo Mathias 466′ 4 1/116′ 268′ 3 1/89′ Enner Valencia 1.494′ 7 1/213′ 535′ 1 1/535′ Vitinho 1.365′ 6 1/227′ 417′ 0 — Carbonero 1.181′ 5 1/236′ 421′ 1 1/210′ Rafael Borré 1.716′ 6 1/286′ 734′ 3 1/244′ Gustavo Prado 632′ 2 1/311′ 311′ 1 1/311′

Com números que o colocam como o atacante mais eficiente do elenco, Ricardo Mathias deve ganhar mais minutos e protagonismo nas próximas partidas. A expectativa é de que ele seja titular contra o Flamengo, em um duelo decisivo pela Libertadores. Para o Inter, pode ser o início de uma nova fase — com um guri de 19 anos liderando o ataque.

Explosão de talento: Ricardo Mathias brilha no ataque do Inter

