Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Esporte Gauchão Série A2: Inter-SM e Novo Hamburgo vencem e ficam perto do acesso à elite

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Novo Hamburgo venceu o Clássico do Vale e fica a um empate do retorno à elite do futebol gaúcho

Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo
Novo Hamburgo vence o Clássico do Vale e fica a um empate do retorno à elite do futebol gaúcho. (Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo)

As semifinais do Gauchão Série A2 2025 começaram neste domingo (10) com vitórias importantes de Inter-SM e Novo Hamburgo, que largaram na frente na disputa por uma vaga na grande final e pelo retorno à primeira divisão do futebol gaúcho.

Jogando fora de casa, o Inter-SM venceu o Veranópolis por 2 a 1, no Estádio Antônio David Farina, e conquistou a vantagem no confronto. O Alvirrubro, que não disputa a elite estadual desde 2011, agora precisa apenas de um empate no jogo de volta para garantir o acesso e a vaga na decisão.

No Estádio do Vale, o Novo Hamburgo superou o Aimoré por 3 a 1 no Clássico do Vale. Rebaixado no Gauchão de 2024, o Anilado pode até perder por um gol de diferença no segundo jogo que ainda assim assegura o retorno à primeira divisão.

As partidas de volta acontecem no próximo domingo (17), às 15 horas. Em Santa Maria, Inter-SM e Veranópolis se enfrentam no Estádio Presidente Vargas. Já em São Leopoldo, Aimoré e Novo Hamburgo reeditam o clássico no Estádio Cristo Rei.

Com os resultados, Veranópolis e Aimoré precisarão vencer por dois gols de diferença para levar a decisão às penalidades. Vitórias por três gols garantem a classificação direta.

A rodada decisiva promete emoção e pode marcar o retorno de dois tradicionais clubes à elite do futebol gaúcho em 2026.

