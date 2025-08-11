Mundo Presidente dos Estados Unidos aciona as tropas da Guarda Nacional e assume a segurança de Washington

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Ao contrário do que mostram dados oficiais, presidente dos EUA diz que crime está fora de controle na capital Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (11) uma intervenção federal na segurança de Washington D.C., sob a justificativa de combater a violência na capital e buscar retirar os sem-teto e os criminosos da cidade.

Trump afirmou que há uma “trágica emergência de segurança” na capital dos EUA, “com o crime fora de controle”, e para isso disse que enviará cerca de 800 tropas da Guarda Nacional e controlará a polícia da cidade. Inicialmente a intervenção federal na capital deverá durar 30 dias, segundo o jornal americano “The New York Times”.

“Washington D.C. deveria ser um dos lugares mais seguros e bonitos do mundo, mas há alguns anos não é mais. A esquerda radical saiu do controle, porque os democratas não querem segurança”, afirmou Trump em coletiva na Casa Branca.

A Guarda Nacional é uma força híbrida vinculada ao Exército dos EUA, com função estadual e federal. Normalmente opera sob comando dos estados, com financiamento dos governos locais. Às vezes, os soldados são enviados para missões federais, ainda sob comando estadual, mas com recursos federais.

Para justificar a intervenção, o presidente afirmou que a taxa de homicídios em Washington D.C. é maior do que em alguns dos piores lugares do mundo. No entanto, apesar de a cidade ter problemas de violência armada e criminalidade, o crime em geral está em queda na capital e atingiu em 2024 o menor nível dos últimos 30 anos, segundo dados de segurança pública dos EUA. Já o crime violento, que Trump citou diversas vezes, caiu 26% entre 2023 e 2024, segundo o Departamento de Polícia local.

Washington D.C. fica no distrito de Colúmbia, região administrativa dos EUA que funciona sob regime especial. A prefeita de Colúmbia, Muriel Bowser, uma democrata, nega a emergência citada por Trump, reiterando que a criminalidade no distrito caiu desde 2023. Bowser é a principal autoridade executiva da cidade e exerce funções equivalentes às de governadora.

A medida de Trump ocorre após Trump expressar algumas vezes, desde que retornou à Casa Branca em janeiro, o desejo de colocar Washington D.C. sob controle federal. A intervenção federal é interpretada pelos jornais dos EUA como “uma medida extraordinária de uso do poder federal” que pode expor os moradores da capital.

O procurador-geral de Colúmbia, Brian Schwalb, autoridade máxima da Justiça no distrito, chamou a intervenção federal de Trump de “sem precedentes, desnecessária e ilegal”, e disse que o distrito buscará todas as alternativas legais contra a medida

Para convocar a Guarda Nacional, Trump invocou uma lei federal chamada “Homerule Act”, que pode ser traduzida como “Lei de Autogoverno” e permite o uso da Guarda Nacional em três situações:

se os EUA forem invadidos ou estiverem sob ameaça de invasão;

se houver rebelião ou ameaça de rebelião contra a autoridade do governo federal;

ou se o presidente estiver impedido de “executar as leis dos Estados Unidos” com forças regulares.

No domingo (10), Trump pediu que as pessoas em situação de rua deixem Washington D.C. “imediatamente”, garantindo que o governo lhes ofereceria abrigo “longe” da capital do país. O republicano voltou a tocar no assunto nesta segunda, e disse que a cidade será “libertada”.

