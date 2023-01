Grêmio Grêmio chega a 70 mil sócios ativos

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No sábado (14), mais de 700 cartões de sócios foram enviados pelos Correios Foto: Divulgação/Grêmio No sábado (14), mais de 700 cartões de sócios foram enviados pelos Correios (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio ainda não fez a sua estreia dentro de campo, mas fora dele, está se mostrando muito ativo. No final de semana, o clube gaúcho atingiu a marca de 70 mil sócios ativos no ano de 2023. Divulgado pelo Tricolor, no sábado (14), mais de 700 cartões de sócios foram enviados pelos Correios em direção aos novos associados.

Além das vendas de novas camisas, o clube registrou nove mil sócios desde a apresentação do centroavante Luis Suárez. Para a partida contra o São Luiz, a projeção de público na Arena é de 42 mil torcedores. Até o momento, foram vendidos mais de 29 mil ingressos para a partida.

O Grêmio estreia nesta temporada contra o São Luiz, pela Recopa Gaúcha, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h30min. Pelo Campeonato Gaúcho, o time comandado por Renato Portaluppi estréia jogando contra o Caxias, no estádio Centenário, às 16h30min, no sábado (21).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio