Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Goleiro Daniel será vendido ao San Jose Earthquakes, da MLS Foto: Ricardo Duarte/Inter Goleiro Daniel será vendido ao San Jose Earthquakes, da MLS (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Dois jogadores do Inter estão liberados dos treinamentos para negociar com outros clubes. Daniel e David não participaram das atividades na manhã desta segunda-feira (16). Ambos estão com negociações avançadas com outros clubes e devem deixar o Inter nos próximos dias.

O goleiro Daniel está em negociações com o San José Earthquakes, da MLS. O clube deve pagar cerca de US$ 600 mil. A negociação está bem encaminhada desde a semana passada. Já o atacante David, está fazendo exames em São Paulo e deve ser o novo atleta do São Paulo. O negócio será feito por modelo de empréstimo.

O goleiro já tinha o interesse de sair do Colorado. Após a temporada de 2021, Daniel perdeu a titularidade depois de um trauma no olho durante o treinamento. Já o atacante, saí do estádio Beira-Rio com um bom início, mas deixa a temporada em baixa. O atacante irá para trabalhar novamente com o técnico Rogério Ceni.

