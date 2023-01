Grêmio Contrato de Súarez tem clausula para gols em Grenal

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Centroavante receberá bonificações diferentes caso supere as marcas de 15, 20, 25 ou 30 gols ao longo do ano Foto: Lucas Uebel/Grêmio Centroavante receberá bonificações diferentes caso supere as marcas de 15, 20, 25 ou 30 gols ao longo do ano (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O contrato entre Grêmio e Luis Suárez tem um ponto importante que foi revelado pelo vice-presidente do Grêmio, Paulo Caleffi. Segundo o dirigente, o centroavante irá receber bonificações caso atinja meta de gols na temporada. Um detalhe importante no contrato é que as bonificações não valem para gols no Campeonato Gaúcho, com exceção dos clássicos Grenais.

O centroavante irá receber os bônus diferentes caso supere as marcas de 15, 20, 25 ou 30 gols na temporada. As bonificações serão acionadas de acordo com os gols marcados no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e nos clássicos. As informações foram confirmadas em entrevista para o Duda Garbi, no YouTube.

Caso saia no BID, Suárez deve atuar na Recopa Gaúcha, se o uruguaio marcar um gol, não conta para os objetivos do contrato. Outra meta é a classificação para a Copa Libertadores de 2024.

