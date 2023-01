Inter Johnny entra novamente na mira de times da Europa

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bétis, Sevilha e Valência seriam os times interessados no volante Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Bétis, Sevilha e Valência seriam os times interessados no volante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novamente Johnny está sendo mira de times da Europa. Desta vez, Bétis, Sevilha e Valência seriam os times interessados no volante. Nos próximos dias, O Bétis deve enviar uma oferta pelo jogador. O Inter tem 100% dos direitos para uma futura negociação.

A informação foi dada pelo jornal Marca da Espanha. Durante o período de férias, o volante colorado aproveitou para fazer o passaporte italiano. Com isso, não ocuparia uma vaga de estrangeiro.

O clube gaúcho tem 100% dos direitos econômicos do volante. O Inter quer 10 milhões de euros para fazer a venda do jogador. Não está descartada a venda neste momento, mas a saída somente entre junho e julho, já que há carência de jogadores para a posição no elenco do Inter.

Pouco tempo atrás, o Spezia, da Itália, tentou contar com o futebol do jogador, mas não aconteceu. O jogador tem contrato com o clube até a temporada de 2024 e possuí a uma multa em torno de 60 milhões de euros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter