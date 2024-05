Grêmio Grêmio chega a Curitiba e dá início a semana de retomada no Brasileirão e na Libertadores

O Grêmio já está em Curitiba para dar sequência aos treinamentos antes de enfrentar o The Strongest-BOL, na quarta-feira (29), às 19 horas, no Estádio Couto Pereira, pela Libertadores.

O Tricolor permanecerá no Paraná para jogo de retomada do Campeonato Brasileiro, no sábado (1), contra o RB Bragantino. Depois, a equipe viaja para o Chile e encara o Huachipato no dia 4 de junho, e retorna a Curitiba para fechar o grupo C da Libertadores em um duelo contra o Estudiantes-ARG.

A provável escalação para a partida contra o The Strongest-BOL poderá ser: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa. O Tricolor é o lanterna do grupo com apenas três pontos.

Se vencer na quarta-feira, o Grêmio ultrapassará Estudiantes e Huachipato e assumirá a vice-liderança do grupo. No domingo (26), o clube gaúcho informou que mais de 17 mil ingressos foram vendidos para o duelo contra o time boliviano. Como a carga total é de 32 mil, isso mostra que a torcida gremista adquiriu mais da metade das entradas.

Antes da parada em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, a última partida do Grêmio havia sido contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, no Paraná, pela terceira fase da Copa do Brasil, no dia 30 de abril.

“Quem puder se deslocar até Curitiba no meio desse caos, os gremistas da região, os consulados e até mesmo os paranaenses que não torcem para o Grêmio mas simpatizam, que nos ajudem nesse jogo importante da Libertadores, porque vai ser um jogo símbolo de retomada depois da parada. Agradeço também à cidade de Curitiba e ao Coritiba que está nos emprestando o estádio, cedendo sua casa”, declarou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.

