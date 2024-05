Inter Inter promove ingresso solidário para jogo contra o Belgrano-ARG, pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desejo do clube e da diretoria é levar um bom público à Arena Barueri, em São Paulo Foto: Ricardo Duarte/Internacional Desejo do clube e da diretoria é levar um bom público à Arena Barueri, em São Paulo (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (28), às 21h30min, o Inter joga como mandante na Arena Barueri contra o Belgrano-ARG, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O desejo do clube e da diretoria é levar um bom público ao estádio.

“Estaremos longe do nosso estado, em uma situação impensável. Queríamos estar com nossas famílias no RS, mas sabemos que é importante também seguir em frente. Sozinhos não estaremos, pois temos milhares de torcedores pela região, capital e interior de São Paulo, e contamos com o apoio de todos que puderem comparecer”, afirma o vice-presidente de marketing do Inter, Nelson Pires.

Para auxiliar na ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Colorado vai promover o ingresso solidário. O torcedor que levar um quilo de alimento não perecível pagará metade do valor, um total de R$60,00.

Para isso, o torcedor deve acessar o site https://ceosports.com.br/internacional e realizar um cadastro. Os sócios serão reconhecidos pelo CPF e poderão emitir um voucher de entrada sem custo. Para não sócios, a compra de entrada será no mesmo site, no valor de R$120,00.

Situação colorada na Sul-Americana

Na terceira posição e com 2 jogos a menos, o Inter tem 5 pontos conquistados, empatado com Delfín-EQU e atrás do Belgrano-ARG, que tem 9 pontos. Com a partida de terça, o Colorado tem chance de se classificar para a próxima fase da competição.

