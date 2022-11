Grêmio Grêmio começa a definir o seu próximo conselho de administração

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Tricolor inicia a disputa entre Adalberto Guerra e Odorico Roman na noite de segunda-feira (7)

As eleições do Grêmio chegaram. Nesta segunda-feira (07), Alberto Guerra e Odorico Roman disputam o cargo de presidentes do Tricolor. Após oito anos chega ao fim a era Romildo Bolzan com a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Gauchões e rebaixamento.

Caso os dois candidatos obtenham 20% dos votos nesta segunda-feira, estão liberados para disputar a eleição no próximo dia 12, que acontece com os torcedores sócios. Os dois movimentos têm algo em comum. As chapas 1, de Odorico e a 2, de Guerra, tem a experiência dentro do vestiário do futebol gremista e a convivência com o técnico Renato Portaluppi.

Na última semana uma suposta lista vazou com possíveis nomes que o atual treinador teria feito para indicar ao próximo presidente do clube: Rodinei, Reinaldo, Tchê Tchê, Pedro Raul e Nenê. Mesmo com a possível lista, o futuro de Renato Portaluppi ainda está indefinido no clube gaúcho.

