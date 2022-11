Esporte Lewis Hamilton vai a Brasília para receber título de cidadão honorário do Brasil

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











É a primeira vez na história do Brasil que este título é concedido Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O piloto britânico heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu um título de cidadão honorário brasileiro em uma cerimônia aberta ao público no Congresso Nacional nesta segunda-feira (07). É a primeira vez na história do Brasil que este título é concedido.

O título foi sugerido pelo deputado federal André Figueiredo em 2021 após a vitória de Hamilton no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Interlagos, em São Paulo. O piloto homenageou o Brasil e repetiu o gesto de Ayrton Senna, que o fez 30 anos antes, dando mais uma volta no autódromo com a bandeira brasileira.

A Câmara aprovou o pedido em junho deste ano, tornando o inglês cidadão honorário do Brasil. Antes da cerimônia no Congresso, Lewis afirmou estar “incrivelmente honrado” por receber o título. “Ao longo da vida, o Brasil ocupou um lugar especial no meu coração. Seja assistindo a Ayrton Senna quando criança, ou vencendo corridas em Interlagos, sempre senti que o país era minha segunda casa”, disse o piloto.

André Figueiredo disse que “Lewis Hamilton representa o que a humanidade mais precisa: unir as pessoas por meio do esporte, da proteção ambiental e da igualdade racial. Como parlamentar brasileiro e autor desta resolução, vejo Hamilton como um grande defensor de um mundo de paz e justiça”.

Hamilton está no Brasil para disputar o Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, que acontece entre sexta-feira (11) e domingo (13), dia do 50º aniversário do prêmio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte