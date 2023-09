Grêmio Grêmio completa 120 anos com festividades neste sábado

15 de setembro de 2023

Tricolor comemora mais um ano neste 15 de setembro Foto: Reprodução/Grêmio Tricolor comemora mais um ano neste 15 de setembro (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

Neste dia 15 de setembro de 2023, o Tricolor completa 120 anos de histórias. O Grêmio está preparando uma grande festa neste sábado (16), entre 15h e 22h. A Esplanada Oeste da Arena será o local do “Dia de Grêmio – 120 anos”, voltado para as famílias tricolores com uma programação especial.

Os ingressos estão à venda e a quantidade é limitada. Sócios do clube podem garantir a entrada ao valor de R$ 20 (1kg de alimento não-perecível opcional). Já o público não-sócio poderá ingressar no evento mediante a compra do ticket por R$ 80. A festa conta também com o ingresso solidário: R$ 40 + 1kg de alimento não-perecível. As entradas podem ser adquiridas pelo site arenapoa.com.br.

A programação do “Dia de Grêmio – 120 anos” contará com oito shows de variados estilos, indo do samba ao tradicionalismo, reggae, MPB e pop até o rock gaúcho. O tour da Arena também estará funcionando para quem quiser conhecer nossa casa e seus detalhes.

Diversos espaços temáticos estarão disponíveis, como a área Kids para crianças até 11 anos, lounge com ídolos do Imortal e a exposição das taças da Copa do Brasil, Libertadores e Mundial. Um voo panorâmico em um balão também estará à disposição dos torcedores sem custo adicional, estabelecendo um novo visual da casa gremista aos passageiros.

Um espaço tattoo também será exclusivo para marcar na pele esse momento, com as opções de desenhos permanentes e temporários. Durante o evento, mosqueteiras farão pintura facial e os sócios terão 20% de desconto em todos os itens da GrêmioMania. Os não-sócios também terão desconto de 5% nas compras da Megastore da Arena.

Ao som do DJ Hans Ancina entre as atrações musicais, os torcedores poderão curtir apresentações como a Banda In The Box, o músico tradicionalista Cristiano Quevedo e a dupla sertaneja Junior e Jovane. Da arquibancada norte para a Esplanada da Arena, os cânticos entoados pela Geral que embalam nossos jogos serão conduzidos pela Banda do Grêmio.

Serviço

Festa Dia de Grêmio – 120 anos

Data: 16/09 (sábado) – das 15h às 22h

Local: Esplanada Oeste da Arena do Grêmio

Acesso: Rampa Oeste com checagem do voucher (revista e entrega das doações)

Ingressos

Sócio em dia: R$ 20

Não-sócios: R$ 80

Ingresso solidário: R$ 40 + 1kg de alimento não-perecível

Crianças até 11 anos não pagam ingresso

