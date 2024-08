Grêmio Grêmio comunica venda de Gustavo Nunes para o futebol inglês

28 de agosto de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio comunicou oficialmente a venda do atacante Gustavo Nunes para o Brentford FC, da Inglaterra. O Tricolor segue com uma porcentagem para uma futura transferência.

Gustavo Nunes Fernandes Gomes chegou ao Tricolor para atuar pela categoria Sub-17 e foi destaque no vice-campeonato brasileiro da categoria em 2022. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Gaúcho e o vice da Copa do Brasil Sub-20.

Sua qualidade não demorou a chamar atenção e sua transição à equipe profissional foi meteórica. Em fevereiro deste ano, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez sua estreia com o time principal em partida contra o São Luiz de Ijuí pelo Estadual, na Arena. Ao término da competição, sagrou-se Campeão Gaúcho, seu primeiro título profissional.

Gustavinho participou de 40 jogos anotando sete gols, incluindo competições importantes como Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Seu destacado desempenho com a camisa do Grêmio também lhe rendeu uma convocação para a mais recente lista da Seleção Brasileira Sub-20.

