Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Na Arena, o Grêmio joga no próximo domingo (1º), às 11h, diante do Atlético Mineiro, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Divulgação Foto: Lucas Uebel/Divulgação

Com a semana cheia, o Grêmio voltou a treinar na manhã desta quarta-feira (28) com foco no duelo do próximo domingo (1º), às 11h, diante do Atlético Mineiro, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e que marca o retorno do time à Arena, em Porto Alegre.

O trabalho desta quarta-feira começou com muita conversa. O técnico Renato Portaluppi reuniu o grupo completo no centro do gramado e permaneceu aproximadamente 20 minutos dialogando com os jogadores.

Na sequência, após o aquecimento, os atletas trabalharam intensamente a parte física e reforço muscular. Iniciou com uma corrida leve em volta do campo, seguida de circuitos de exercícios de força. Divididos em grupos de quatro, os jogadores percorreram seis diferentes estações preparadas pela equipe de preparação física com equipamentos de peso da academia.

Já com a bola, Renato separou três times com sete atletas em cada e comandou um treinamento técnico em campo reduzido e separado em setores. Enquanto duas equipes duelavam alternadamente, a outra ficava como apoio em volta do campo participando quando acionada e podendo dar apenas um toque na bola em prol do time com a posse.

Esta movimentação durou até o final quando, por volta do meio-dia, Renato encerrou o treino. Durante o período de trabalho, Pavón e Diego Costa correram em volta do gramado. O plantel volta a trabalhar na manhã desta quinta-feira (29), a partir das 10h.

2024-08-28