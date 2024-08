Inter No Mineirão, Inter enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Partida ocorre às 19h30min, no Mineirão, em jogo adiado da quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Foto: O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cruzeiro e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30min (de Brasília), no Mineirão, em jogo adiado da quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Por causa das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, em maio, a partida entre os dois clubes foi adiada. Fazendo o confronto com o Inter, o Cruzeiro passa a ter o mesmo número de jogos dos principais concorrentes no Brasileirão. Já o Colorado vai seguir com três jogos a menos em relação à maioria dos adversários.

No domingo passado, coincidentemente, Cruzeiro e Inter se enfrentaram pela 24ª rodada do Brasileirão (confira no vídeo acima). A Raposa foi derrotada no Beira-Rio e chegou a quatro jogos sem vencer no campeonato.

Se conseguir os três pontos nesta quarta-feira, o Cruzeiro ultrapassa o Bahia e entra no G-6. O time ainda terá mais um jogo em casa, na sequência, diante do Atlético-GO. Ter bons resultados nesta semana será fundamental para evitar que as cobranças sobre o trabalho de Fernando Seabra aumentem, e a equipe se afaste da zona da Conmebol Libertadores. A Raposa está em sétimo lugar com 37 pontos.

Acompanhe na Rádio Grenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-mineirao-inter-enfrenta-o-cruzeiro-pelo-campeonato-brasileiro/

No Mineirão, Inter enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

2024-08-28