Inter Lanús complica a vinda do lateral Aguirre para o Inter

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Inter está em negociações com o Lanús, desde a semana passada para a compra de 50% dos direitos econômicos do lateral Braian Nahuel Aguirre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está em negociações com o Lanús, desde a semana passada para a compra de 50% dos direitos econômicos do lateral Braian Nahuel Aguirre, de 24 anos. Na sexta-feira passada, inclusive, com reunião entre os representantes do lateral e o presidente do Lanús, Luis Chebel.

O negócio ainda não foi fechado pois o clube argentino está desde o início dificultando. Antes da oferta para adquirir 50% dos direitos, a equipe argentina recusou duas ofertas do Inter, uma por empréstimo e outra por 30% dos direitos. E agora o Lanús pediu um valor maior para ceder seu lateral direito.

O jogador foi promovido ao time principal em 2020 e, nesta temporada, participou de 27 jogos, com um gol e uma assistência. não se apresentou ao grupo na segunda-feira, já com expectativas de o negócio ser fechado a qualquer momento. Atualmente, se recupera de lesão muscular na coxa direita, detectada em 16 de agosto.

O Inter tem uma carência muito grande nas laterais, em especial na direita e trabalha para qualificar o elenco. Até o momento, a direção contratou o zagueiro Agustín Rogel e o meia Bruno Tabata para a sequência da temporada. Há um acerto com o lateral-direito Nathan. O zagueiro Clayton Sampaio, do AVS, de Portugal, negocia com a direção colorada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/lanus-complica-a-vinda-de-aguirre-para-o-inter/

Lanús complica a vinda do lateral Aguirre para o Inter

2024-08-28