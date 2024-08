Expointer Veículos do Exército utilizados nas enchentes estão em exposição no Parque de Exposições Assis Brasil

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Alguns destes motorizados foram utilizados na Operação Taquari 2. Foto: Rodrigo Martins/Seapi Alguns destes motorizados foram utilizados na Operação Taquari 2. (Foto: Rodrigo Martins/Seapi) Foto: Rodrigo Martins/Seapi

Quem chega ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, pelo portão 2, ao caminhar para a esquerda, em direção ao parque de diversões, vai se deparar com veículos bélicos enfileirados, resguardados por soldados do Exército Brasileiro. Alguns destes motorizados foram utilizados na Operação Taquari 2, para resgate e operações táticas, durante as enchentes de maio que assolaram o Rio Grande do Sul.

“A exposição temática do Exército, a ExpoEx 2024, é realizada, anualmente, nesta semana do Dia do Soldado (25 de agosto). É uma prestação de contas à sociedade do material que é adquirido e utilizado em prol da defesa”, explica o Coronel Castro Freitas, chefe da assessoria de comunicação da 3ª Região Militar, de Porto Alegre. Segundo ele, vários carros de combate, anfíbios e drones que estão na exposição foram utilizados na Operação Taquari 2, tanto na área de engenharia quanto nos salvamentos.

Um exemplo é a ponte de metal chamada de passadeira, montada sobre um pequeno açude, que foi utilizada no município de Candelária (RS), durante as enchentes. Outros veículos de grande porte, como um cavalo mecânico e uma portada da engenharia, que se abre e se transforma em uma balsa que funciona como ponte (uma espécie de “Transformer”), também estão expostos.

A família Ramos veio de Eldorado do Sul para visitar a feira. Vilson Ramos, 28, autônomo, e Thalia Silva, 24, tiravam fotos dos filhos Lyan, 2, e Derick, 7 nos tanques. “Olha, que ótimo! Bom ter alguém para nos dar apoio, né?”, comemora Vilson.

A mostra aposta em interatividade com o público oferecendo passeios a cavalo e em botes infláveis, pista de cordas, muro de escaladas. Na barraca de logística militar, além de conhecer as tecnologias de comunicação (funcionamento de rádios de comunicação e dicas sobre código morse), de estrutura e de salvamento (noções sobre nós e amarrações utilizados em escaladas e montanhismo), de abastecimento e de saúde (com kit de primeiros socorros, desfibrilador e orientações sobre técnicas de reanimação para manobras de parada cardiorespiratória), o visitante pode provar as rações operacionais.

“A gente apresenta como é feita a refeição em campanha. A gente faz café, suco, achocolatados e também arroz, carne com batata, estrogonofe”, explica o cabo Forati, integrante do 8º Batalhão Logístico, B Log.

Em outra barraca, é possível vislumbrar motocicletas antigas, indumentárias históricas e até mesmo um cenário de perícia criminal (ao estilo da série C.S.I.). Mais adiante, o visitante pode conhecer uma oficina móvel e um sistema de filtragem de água. “A gente, inclusive, tratou a água do laguinho. Deixamos a água potável para o consumo humano”, se orgulha Cabo Perufo, também do B Log.

No próximo sábado e domingo, o público também pode prestigiar apresentações de ordem unida sem comando, da banda de música e dos cães de guerra. A ExpoEx 2024 segue aberta à visitação até o próximo domingo (1º), na 47ª Expointer, em Esteio.

