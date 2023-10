Grêmio Grêmio conclui os últimos detalhes de sua preparação e viaja rumo a Curitiba

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio O jogo é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta terça-feira (31), os treinamentos do Grêmio focaram em táticas, posicionamento e jogadas de bola parada, tanto na defesa quanto no ataque, encerrando assim a preparação para o confronto contra o Coritiba, que acontece nesta quarta-feira (1°), às 20h no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O jogo faz parte da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Kannemann, ausente devido à suspensão na partida contra o América-MG na rodada anterior, está pronto para retornar e ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi.

Além disso, a equipe receberá o reforço de Carballo e Cuiabano, que estão de volta após se recuperarem de lesões. Os dois jogadores foram incluídos na lista de relacionados divulgada pelo clube.

Confira abaixo:

Goleiros: Caíque e Gabriel Grando.

Zagueiros: Bruno Alves, Bruno Uvini, Geromel e Kannemann.

Laterais: Cuiabano, Fábio, João Pedro e Reinaldo.

Meias: Besozzi, Carballo, Cristaldo, Josué, Luan, Nathan Fernandes, Pepê e Villasanti.

Atacantes: André, Ferreira, Galdino, JP Galvão e Suárez.

