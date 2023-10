Inter Renê sofre lesão muscular e estará ausente no Inter por um período de três a quatro semanas

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

O lateral-esquerdo foi ausência contra o Coxa devido às dores na coxa Foto: Reprodução O lateral-esquerdo foi ausência contra o Coxa devido às dores na coxa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Inter retomou os treinos nesta segunda-feira (30), após a derrota para o Coritiba pelo Brasileirão. No entanto, o clube gaúcho recebeu uma notícia desfavorável: Renê sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficará afastado dos campos por um período que varia de três a quatro semanas.

Por outro lado, o volante Gabriel retornou aos treinos com bola e está disponível para o técnico Eduardo Coudet no confronto contra o América-MG nesta quarta-feira (01). No entanto, Vitão, Johnny e Mauricio estão suspensos e certamente não estarão disponíveis para a partida. Suspensos, Vitão, Johnny e Mauricio serão desfalques certos.

O lateral-esquerdo esteve ausente no confronto contra o Coritiba devido a dores na coxa. Após a realização de exames, o problema foi diagnosticado, e o jogador estará indisponível para o time por no mínimo quatro partidas, incluindo os jogos contra América-MG, Cruzeiro, Fluminense e Palmeiras. Ele se une a Hugo Mallo, que também está no departamento médico.

Gabriel, por sua vez, está plenamente recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo que ocorreu durante a derrota para o Bahia. O volante, que não foi relacionado nem mesmo para o banco nas partidas contra o Vasco e o Coritiba, participou do treinamento com a equipe reserva sem restrições e agora entra na disputa com Rômulo para substituir Johnny, que está suspenso.

2023-10-31