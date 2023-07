Grêmio Grêmio confirma a venda do atleta Thomas Luciano

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

O lateral subiu para o time profissional neste ano e participou de oito jogos Foto: Lucas Uebel/Grêmio O lateral subiu para o time profissional neste ano e fez oito jogos no time profissional (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio comunicou a venda de Thomas Luciano para o Gil Vicente, de Portugal, na manhã desta quinta-feira (06). O Tricolor ainda mantém 30% dos direitos econômicos do lateral-direito em uma futura venda.

O jogador de 21 anos tinha contrato com o clube gaúcho até o final desta temporada. Sem acerto para um renovação, ele foi liberado para buscar um novo time e acertou com o clube português até 2026.

Thomas Luciano foi alçado ao time profissional do Grêmio nesta temporada. No profissional, ele atuou em oito partidas, sendo seis pelo Brasileirão, uma na Copa do Brasil e uma no Gauchão.

Veja o comunicado

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que alcançou um acordo com o Gil Vicente Futebol Clube, de Portugal, para a cessão do lateral-direito Thomas Luciano. Com contrato encerrando nos próximos meses e sem acordo para renovação, Thomas rescinde seu vínculo com o Tricolor, que se resguarda mantendo 30% dos direitos econômicos para futura transferência. O Clube deseja êxito na continuidade de sua carreira.

