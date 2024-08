Grêmio Grêmio confirma retorno dos jogos na Arena em 1º de setembro

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2024

Tricolor voltará a atuar na Arena diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

O Grêmio confirmou o retorno dos jogos na Arena para o dia 1º de setembro, no confronto diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. Apesar dos esforços para antecipar o retorno para 17 de agosto, não foi possível atender a todos os requisitos técnicos, principalmente os referentes aos testes no gramado realizados nesta última semana. A decisão final foi baseada nos resultados obtidos.

Durante os testes, conduzidos sob o protocolo da FIFA e acompanhados pelos representantes do Grêmio, foram coletadas amostras em 19 pontos diferentes do gramado. Infelizmente, mais de 80% dessas amostras não atingiram o limite mínimo de tração necessário para a prática segura do futebol.

Diante disso, e priorizando a segurança dos atletas e a preservação do gramado, decidiu-se manter a data de retorno inicialmente prevista, ainda com utilização parcial da estrutura, para 1º de setembro.

O tratamento intensivo do gramado continuará, com o objetivo de entregar o campo em condições para a partida entre Grêmio e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, a partida diante do Bahia, no dia 17 de agosto, terá mando gremista no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

2024-08-10