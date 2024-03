Grêmio Grêmio conhece tabela do Estadual Sub-15

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Tricolor fará estreia na competição em Caxias do Sul, dia 6 de abril Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA

A Base Gremista inicia a caminhada no Estadual Sub-15 fora de casa em 2024. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou a fórmula da competição para este ano. O Grêmio entra em campo no dia 6 de abril contra o Juventude, no Campo da Fras-Le, em Caxias do Sul.

O Tricolor está no Grupo A, juntamente com Lajeado, Americano, Apafut, Juventude, Passo Fundo e São Luiz. No Grupo B estão Caxias, Cruzeiro, Esportivo, Novo Hamburgo, Internacional, Progresso e Panambi.

